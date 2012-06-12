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Философское Творчество. Посланцы Бога. Инопланетяне - Aнгелы И Боги.
25 марта 2016 - Интересное. - 0
Смысл жизни
12 июля 2012 - Блог Познаю Себя - 7
Проблемы с осознанными сновидениями.
2 июля 2012 - Блог Познаю Себя - 4
Голографическая вселенная
29 июня 2012 - Блог Познаю Себя - 0
Существуем ли мы ?
24 июня 2012 - Блог Познаю Себя - 4
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О Рэйки.29 июня 2012 (Атл@нт)
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  1 августа 2012Подробнее...
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Агафья Беломестнова
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Верите ли Вы в Бога?

Последние комментарии
Свою судьбу мы создаем сами, своими словами, поступками и мы...
vovazan 16 марта 2013
Существуем ли мы ?
конец света люди сами себе устроят (последние леса вырубят а...
vovazan 16 марта 2013
Обнаружено еще одно подтверждение грядущего апокалипсиса от индейцев майя
Не прочитав до конца данную статью, хочу уже задать вопрос: ...
Lurkin95 18 января 2013
Эзотерические знания и современная наука
Хороший подход, но при таких суждениях, мне кажется, что пут...
Lurkin95 18 января 2013
Что такое Духовное Развитие или Развитие Сознания
Не было же конца света. И не думаю, что стоит в него верить....
Lurkin95 18 января 2013
Обнаружено еще одно подтверждение грядущего апокалипсиса от индейцев майя
На мой взгляд, даже при таких жизненных потрясениях, как пот...
Lurkin95 18 января 2013
Существуем ли мы ?
Пробовал одну методику по осознанным сновидениям, смотрел на...
Lurkin95 18 января 2013
Проблемы с осознанными сновидениями.
Сны очень часто выступают нашими невысказанными желаниями. П...
pomme 18 января 2013
Проблемы с осознанными сновидениями.
Я считаю смысл жизни состоит в познании совершенства. Соверш...
pomme 18 января 2013
Смысл жизни
В философии смысл жизни усматривается в саморазвитии человек...
mischania32 16 января 2013
Смысл жизни
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